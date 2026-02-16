16 Февраля 2026
RU

FIS наказала сборную Норвегии на Олимпиаде

Олимпиада-2026
Новости
16 Февраля 2026 14:05
13
FIS наказала сборную Норвегии на Олимпиаде

Международная федерация лыжного спорта (FIS) применила санкции к сборной Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на Олимпийских играх.

Как сообщает İdman.Biz, представитель сервис-бригады команды оставался на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря. В результате сотрудник отстранен от работы до завершения командного спринта, который состоится 18 февраля.

Менеджер норвежской сборной Пер Элиас Кальфосс пояснил, что сервисмен неверно определил время закрытия лыжни.

"Смазчик лыж неправильно определил время закрытия трассы. Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент", — отметил Кальфосс.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились пары плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
08:12
Олимпиада-2026

Определились пары плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

Матчи квалификационного раунда пройдут 17 февраля
Конькобежка Фемке Кок установила новый олимпийский рекорд в дистанции на 500 м
03:10
Олимпиада-2026

Конькобежка Фемке Кок установила новый олимпийский рекорд в дистанции на 500 м

Спортсменка завоевала первое "золото" в карьере
Британские скелетонисты взяли первое в истории "золото" Олимпиады в миксте
00:48
Олимпиада-2026

Британские скелетонисты взяли первое в истории "золото" Олимпиады в миксте

Второе место заняли немцы Сюзанна Крехер и Аксель Юнг
Сборная Канады со счетом 10:2 разгромила Францию на Олимпиаде-2026
00:08
Олимпиада-2026

Сборная Канады со счетом 10:2 разгромила Францию на Олимпиаде-2026

Канада одержала три победы в трех матчах группового турнира
Клебо — о рекордной 9-й медали на Олимпиадах: "Я горжусь тем, чего достиг"
15 Февраля 19:24
Олимпиада-2026

Клебо — о рекордной 9-й медали на Олимпиадах: "Я горжусь тем, чего достиг"

15 февраля Клебо в составе сборной Норвегии выиграл эстафету на Олимпиаде-2026
Норвежский лыжник первым в истории выиграл девять золотых медалей зимних Олимпийских игр
15 Февраля 17:15
Олимпиада-2026

Норвежский лыжник первым в истории выиграл девять золотых медалей зимних Олимпийских игр

Норвежец установил исторический рекорд зимних Игр

Самое читаемое

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО
13 Февраля 15:39
Баскетбол

Гусейн Гафланов: "Дома мы давно не пользуемся лестницами — эксплуатируют мой рост" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

Самый высокий азербайджанский баскетболист - об особенности своего роста, стажировке за рубежом и жизни на две команды
"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь