FIS наказала сборную Норвегии на Олимпиаде

Международная федерация лыжного спорта (FIS) применила санкции к сборной Норвегии за нарушение правил тестирования лыж на Олимпийских играх.

Как сообщает İdman.Biz, представитель сервис-бригады команды оставался на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря. В результате сотрудник отстранен от работы до завершения командного спринта, который состоится 18 февраля.

Менеджер норвежской сборной Пер Элиас Кальфосс пояснил, что сервисмен неверно определил время закрытия лыжни.

"Смазчик лыж неправильно определил время закрытия трассы. Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент", — отметил Кальфосс.