Сборная Канады со счетом 10:2 разгромила Францию на Олимпиаде-2026

Сборная Канады разгромила Францию в матче группового турнира Олимпийских игр-2026 — 10:2.

Дубль у канадцев оформил Маклин Селебрини. Также он сделал голевую передачу. Еще по 3 (1+2) очка набрали Сидни Кросби, Коннор Макдэвид и Марк Стоун. По одной шайбе забросили Том Уилсон, Девон Тэйвз, Кэйл Макар, Бо Хорват и Брэндон Хагель.

У французов отличились Флоран Дуэ и Саша Трей.

Канада одержала три победы в трех матчах группового турнира с общим счетом 20:3 и с первого места вышла в четвертьфинал плей-офф из группы A. Второй стала Швейцария (5 очков), третьей — Чехия (4). Франция потерпела три поражения в трех играх и сыграет в квалификационном раунде плей-офф.