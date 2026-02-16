Конькобежка Фемке Кок установила новый олимпийский рекорд в дистанции на 500 м

Нидерландская конькобежка Фемке Кок завоевала "золото" на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии. В результате она установила новый олимпийский рекорд - 36.49 секунды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на news.ru, для 25-летней спортсменки это первая золотая медаль в карьере. До этого на Олимпиаде она уже взяла "серебро" на 1000-метровке.

"Серебро" также досталось представительнице Нидерландов Ютте Лердам, уступившей победительнице 0,66 секунды. Третье место заняла японка Михо Такаги (+0.78).

Игры в Италии завершатся 22 февраля.