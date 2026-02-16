Король Швеции пошутил о падении лыжницы на Олимпиаде - ФОТО

Король Швеции Карл XVI Густав с юмором прокомментировал падение шведской лыжницы Эббы Андерссон во время женской эстафеты на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на SVT, монарх отметил характер спортсменки и ее реакцию на произошедшее.

"Твое возвращение войдет в историю. Эбба, это падение было фантастическим. Ты непобедима", - заявил король.

Он также подчеркнул, что сборная Швеции не проиграла "золото", а завоевала "серебро".

Напомним, во время второго этапа эстафеты Андерссон дважды упала, потеряла лыжу и некоторое время продолжала дистанцию с одной. Тренер, пытавшийся передать ей новую лыжу, также упал.