Армянская фигуристка о переименовании музыки на Олимпиаде: "Мы были в шоке"

Представляющая Армению фигуристка Карина Акопова высказалась о смене названия музыки для короткой программы на Олимпийских играх в Италии.

Как передает İdman.Biz, Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана выразил протест в связи с провокацией армянских фигуристов, использовавших в названии своей композиции слово "Арцах". После обращения НОК Азербайджана в Международный олимпийский комитет название программы было изменено на "Музыка Ары Геворкяна".

Акопова, не лукавя, призналась, что спортсмены были удивлены произошедшим.

"Мы были немного в шоке, но у нас нет выбора. Мы просто приняли эту ситуацию как должное. У нас уже столько всего произошло, что реакция была такой: можно мы уже хоть под что-нибудь откатаем?" - цитирует фигуристку "СЭ".

Спортсменка уточнила, что претензии касались не самой музыки, а только ее названия. По ее словам, фигуристы связались с композитором Арой Геворкяном, который поддержал их и помог решить вопрос.

Акопова отметила, что выбор композиции был случайным, во что, очевидно, верить нельзя.

"Я этническая армянка, эта музыка всегда звучала у нас в стране, и она мне просто понравилась", - добавила Акопова.