Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын

Зимние Олимпийские игры-2026 в Италии вошли в историю благодаря уникальному семейному рекорду.

Как передает İdman.Biz, впервые на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын - 46-летняя горнолыжница Сара Шлепер, представляющая Мексику, и ее 18-летний сын Лассе Гахиола.

Шлепер приняла участие в соревнованиях по супергиганту, где не смогла пройти квалификацию, а также выступила в гигантском слаломе. Гахиола, в свою очередь, стартовал в гигантском слаломе и слаломе.

Отметим, для Сары это уже седьмые Олимпийские игры в карьере — рекорд среди горнолыжниц. Кроме того, она является самой возрастной горнолыжницей в истории Олимпиад: 19 февраля спортсменке исполнится 47 лет.