16 Февраля 2026
RU

Норвежский горнолыжник после неудачи ушел в лес и лег в сугроб на Олимпиаде - ФОТО

Олимпиада-2026
Новости
16 Февраля 2026 21:46
16
Норвежский горнолыжник после неудачи ушел в лес и лег в сугроб на Олимпиаде - ФОТО

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт оказался в центре внимания на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

Как передает İdman.Biz, серебряный призер чемпионата мира-2025 показал лучшее время в первой попытке мужского слалома, опередив швейцарца Лоика Мейяра на 0,59 секунды и считался одним из фаворитов на золото. Однако во второй попытке спортсмен упал на трассе.

После падения Макграт поднялся, отбросил палки и в состоянии сильного разочарования ушел глубоко в лес рядом со склоном, где лег в сугроб. Волонтеры соревнований не стали его беспокоить.

Спустя некоторое время норвежец вернулся к подножию трассы, пересек финишную линию с поднятым кулаком и не стал общаться с журналистами, пройдя мимо микст-зоны.

