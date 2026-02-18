Определились все пары четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026

Стали известны все пары четвертьфиналистов Олимпийских игр-2026.

Последней в 1/4 финала вышла сборная Швеции, обыгравшая Латвию (5:1). В четвертьфинале шведы сыграют против сборной США, сообщает İdman.Biz.

Также из квалификационного раунда в следующую стадию вышли сборные Чехии, Германии и Швейцарии. Ранее напрямую в 1/4 финала пробились Канада, США, Словакия и Финляндия.

Пары 1/4 финала Олимпиады:

Канада — Чехия

США — Швеция

Словакия — Германия

Финляндия — Швейцария

Матчи четвертьфинала олимпийского турнира пройдут в среду, 18 февраля.