Определились все пары четвертьфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026

Стали известны все пары четвертьфиналистов Олимпийских игр-2026.
Последней в 1/4 финала вышла сборная Швеции, обыгравшая Латвию (5:1). В четвертьфинале шведы сыграют против сборной США, сообщает İdman.Biz.
Также из квалификационного раунда в следующую стадию вышли сборные Чехии, Германии и Швейцарии. Ранее напрямую в 1/4 финала пробились Канада, США, Словакия и Финляндия.
Пары 1/4 финала Олимпиады:
Канада — Чехия
США — Швеция
Словакия — Германия
Финляндия — Швейцария
Матчи четвертьфинала олимпийского турнира пройдут в среду, 18 февраля.