20 Февраля 2026
RU

Кентен Фийон Майе сравнялся с Йоханнесом Бе по числу золотых медалей на Олимпиадах

Олимпиада-2026
Новости
17 Февраля 2026 21:50
Шестикратный чемпион мира в эстафетах французский биатлонист Кентен Фийон Майе сегодня, 17 февраля, стал пятикратным олимпийским чемпионом. Кентен в составе мужской сборной Франции выиграл эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии, сообщает İdman.Biz.

Теперь Фийон Майе является третьим самым титулованным биатлонистом на Олимпиадах в истории (по количеству золотых медалей). Кентен сравнялся по этому показателю с завершившим карьеру норвежцем Йоханнесом Бе. Отметим, что и у француза, и у норвежца по три личных олимпийских золота и по два командных.

Выше по этому показателю в истории только норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (восемь золотых медалей на ОИ) и француз Мартен Фуркад (шесть).

İdman.Biz
Тэги:

