20 Февраля 2026
ПФЛ объявила судейские назначения на 21-й тур Мисли Премьер-лиги

Чемпионат Азербайджана
19 Февраля 2026 15:34
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) объявила судейские назначения на матчи 21-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, тур стартует встречей "Туран Товуз" - "Зиря", которую обслужит бригада арбитров во главе с Раваном Гамзазаде. Заключительный матч тура "Сабах" - "Кяпаз" доверили Алияр Агаеву.

Премьер-лига Азербайджана
Второй круг, 21-й тур
20 февраля

17:00 "Туран Товуз" - "Зиря"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Теймур Теймуров, Акбер Ахмедов
VAR: Камранбей Рагимов
AVAR: Муслим Алиев
Инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
"Азерсун Арена"

19:30 "Сумгайыт" - "Габала"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Тарлан Талибзаде, Ислам Мамедов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Стадион имени Мехди Гусейнзаде

21 февраля
14:30 "Карван-Евлах" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Руслан Гулиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Ширмамед Мамедов
Инспектор: Зохраб Гадиев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Евлахский городской стадион

22 февраля
14:30 "Имишли" - "Шамахы"
Судьи: Рашад Ахмедов, Асиман Азизли, Керим Зейналов, Вугар Гасанов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Эльшад Абдуллаев
Инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Кубы

17:00 "Сабах" - "Кяпаз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирели, Эмин Алиев
VAR: Али Алиев
AVAR: Камран Байрамов
Инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
"Банк Республика Арена"

İdman.Biz
