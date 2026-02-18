"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Футбольный клуб "Интер" привлек внимание болельщиков необычным предматчевым видео перед встречей Лиги чемпионов с "Буде-Глимт".

Как сообщает İdman.Biz, миланский клуб опубликовал ролик, выполненный в мрачной кинематографичной стилистике. Центральным образом в видео стала гигантская анаконда, символизирующая силу и хищный характер команды.

В клипе используются затемненные сцены, напряженная атмосфера и динамичный монтаж. Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение среди болельщиков.

Особое внимание пользователей привлек именно образ анаконды, который стал ключевым визуальным элементом презентации матча.