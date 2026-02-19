Сын Марсело выиграл первый титул на международном уровне - ВИДЕО

Сын бывшего защитника сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело - Энцо Алвес - завоевал первый титул на международном уровне.

Как сообщает İdman.Biz, 16-летний нападающий отличился дублем в финальном матче в составе сборной Испании U17 против Финляндии, который завершился победой со счетом 7:0.

Этот успех стал для Энцо Алвеса первым трофеем в составе национальной команды.

Отметим, что футболист уже привлекает внимание на европейском уровне, демонстрируя результативную игру в юношеском возрасте. В отличие от отца, выступавшего в обороне, Энцо играет в линии атаки.