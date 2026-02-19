Кандидат в президенты "Барселоны" объяснил баннер с Месси - ФОТО/ВИДЕО

Кандидат в президенты "Барселоны" Марк Сирия объяснил появление в центре города крупного баннера с изображением Лионеля Месси.

Как сообщает İdman.Biz, Сирия заявил, что разрешение у футболиста на использование изображения не запрашивалось и подчеркнул, что инициатива не носила коммерческого характера.

На баннере размещена надпись ganes de tornar-te a veure, что с каталонского переводится как "хотим снова тебя увидеть". По словам кандидата, это символический жест, отражающий отношение болельщиков к аргентинцу.

"Нет, это не маркетинг. Это просто знак уважения. Мы сделали это потому, что люди по нему скучают", - сказал Сирия.

Он добавил, что тема возвращения Месси связана с доверием болельщиков к клубу.

"Мы хотим вернуть их веру — они считают, что их обманули. Выйдите на улицу и спросите: кто не хочет возвращения Месси?" - отметил кандидат.

Отметим, что Месси покинул "Барселону" в 2021 году, после чего вопрос его возможного возвращения регулярно поднимается в публичной дискуссии вокруг клуба.