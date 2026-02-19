Азербайджан завоевал медали на Кубке тюркских государств по лыжному спорту - ФОТО

Азербайджанские спортсмены Эльвира Закараева и Джейхун Баламетов завоевали две медали на Кубке тюркских государств по лыжному спорту.
Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел при поддержке Организации тюркских государств и по инициативе Союза горнолыжных курортов тюркоязычных стран.
Соревнования состоялись на курорте Улудаг, где призеры определились в дисциплине гигантский слалом.
Закараева заняла второе место среди женщин в категории 26-45 лет. Победила Наталья Лапшина (Казахстан), третьей стала Бусе Терим (Турция).
Баламетов одержал победу в мужских соревнованиях. Вторым стал Метехан Ташдемир (Турция), третьим — Талип Гюлле (Турция).