Плей-офф Лиги конференций: "Самсунспор" сыграет в Северной Македонии со "Шкендией"

Сегодня в Лиге конференций начинается стадия плей-офф.
Как сообщает İdman.Biz, в рамках игрового дня пройдут восемь первых встреч раунда.
Лига конференций
Плей-офф
19 февраля
21:45 — "КуПС" (Финляндия) - "Лех" (Польша)
21:45 — "Ноа" (Армения) - "АЗ Алкмаар" (Нидерланды)
21:45 — "Сигма Оломоуц" (Чехия) - "Лозанна" (Швейцария)
21:45 — "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Кристал Пэлас" (Англия)
23:59 — "Дрита" (Косово) - "Целе" (Словения)
23:59 — "Ягеллония" (Польша) - "Фиорентина" (Италия)
23:59 — "Омония" (Кипр) - "Риека" (Хорватия)
23:59 — "Шкендия" (Северная Македония) - "Самсунспор" (Турция)