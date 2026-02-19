"Манчестер Юнайтед" сомневается в условиях аренды Рэшфорда

Руководство "Манчестер Юнайтед" не уверено в целесообразности условий аренды Маркуса Рэшфорда в "Барселону" с правом выкупа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, английский клуб согласился отпустить нападающего в аренду с опцией выкупа за 26 млн фунтов стерлингов (59,6 млн манатов), однако теперь внутри клуба считают эту сумму заниженной.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 34 матча, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач.

По данным источника, в "Манчестер Юнайтед" полагают, что трансферная стоимость игрока должна составлять около 50 млн фунтов (114,6 млн манатов). Сам футболист заинтересован в продолжении карьеры в каталонском клубе, что может стать фактором в пользу окончательного трансфера.

При этом арендное соглашение не предусматривает возможности досрочного расторжения. Совладелец клуба Джим Рэтклифф рассматривает вариант продажи игрока в рамках сокращения расходов, но не намерен отпускать его по сниженной цене.