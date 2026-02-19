Плей-офф Лиги Европы: "Фенербахче" ждет гостевой матч с "Ноттингем Форест"

Сегодня в Лиге Европы начинается стадия плей-офф.
Как сообщает İdman.Biz, в рамках игрового дня состоятся восемь первых матчей раунда.
Лига Европы
Плей-офф
19 февраля
21:45 — "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Генк" (Бельгия)
21:45 — ПАОК (Греция) - "Сельта" (Испания)
21:45 — "Бранн" (Норвегия) - "Болонья" (Италия)
21:45 — "Фенербахче" (Турция) - "Ноттингем Форест" (Англия)
23:59 — "Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия)
23:59 — "Виктория" (Чехия) - "Панатинаикос" (Греция)
23:59 — "Лилль" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия)
23:59 — "Селтик" (Шотландия) - "Штутгарт" (Германия)