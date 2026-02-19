Александер-Арнольд может вернуться в "Ливерпуль"

Защитник "Реала" Трент Александер-Арнольд может покинуть мадридский клуб уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, английский футболист рассматривает вариант возвращения в "Ливерпуль", где начинал профессиональную карьеру.

По информации источника, игрок не сумел в полной мере закрепиться в составе "Реала", что заставило его задуматься о смене клуба.

Александер-Арнольд перешел в мадридскую команду летом 2025 года, подписав контракт до июня 2031-го. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

С 2016 года футболист выступал за "Ливерпуль", с которым выиграл девять трофеев, включая Английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов УЕФА. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 70 млн евро.