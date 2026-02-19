Аллегри и Фабрегас устроили перепалку после матча "Милан" - "Комо"

Матч Серии A между "Миланом" и "Комо" (1:1) завершился конфликтом между главными тренерами Массимилиано Аллегри и Сеском Фабрегасом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tutto Mercato WEB, напряжение возникло во втором тайме после эпизода у боковой линии с участием Алексиса Салемакерса. Во время борьбы за мяч Алексис Салемакерс пытался сохранить его в игре, когда Фабрегас подошел сзади и фактически вмешался в эпизод, коснувшись мяча, который оставался в поле. Это сорвало атаку "Милана" и вызвало мгновенную реакцию игрока и скамейки хозяев.

Аллегри покинул техническую зону, направился к Фабрегасу и начал спор, защищая своего футболиста. Перепалка быстро переросла в эмоциональный конфликт, после чего арбитр показал красную карточку Аллегри, а также одному из представителей штаба "Комо".

После финального свистка напряжение не исчезло. Перед входом в пресс-центр Аллегри в резкой форме обратился к Фабрегасу, крикнув, что тот "идиот" и тренер, который только начинает карьеру. Сотрудники клубов вмешались и развели тренеров.

Отметим, что сам матч до этого эпизода развивался спокойно. "Комо" неожиданно вышел вперед — Нико Пас воспользовался грубой ошибкой Майка Меньяна. "Милан" сравнял счет после гола Рафаэла Леау.

Позднее Аллегри публично снизил градус, назвав ничью ценным результатом в борьбе за место в четверке. Фабрегас после игры извинился и признал, что не должен был вмешиваться в эпизод, пока мяч находился в игре. Официальное дисциплинарное решение по инциденту пока не принято.