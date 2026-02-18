Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Агдамский "Карабах" потерпел крупное поражение от "Ньюкасла" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, гости открыли счет уже на третьей минуте усилиями Энтони Гордона, а вскоре Малик Тьяу удвоил преимущество. До перерыва Гордон оформил покер, дважды реализовав пенальти, и команды ушли на отдых при счете 0:5.

Во втором тайме Джейкоб Мерфи забил шестой мяч английского клуба, после чего "Карабах" сумел ответить голом Джафаргулиева, установив окончательный счет встречи - 1:6.

Ответная игра состоится в Англии 24 февраля в 23:59.

23:18

23:01

22:50

22:18

22:17

21:56

21:48

21:45

21:45

09:40

"Карабах" сегодня проведет первый матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и впервые в истории выступит на этой стадии турнира.

Как сообщает İdman.Biz, соперником агдамского клуба станет английский "Ньюкасл". Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени. Матч обслужит норвежская бригада арбитров ФИФА во главе с Эспеном Эскосом.

Ответная игра состоится 25 февраля. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала, где встретится с "Челси" или "Барселоной".