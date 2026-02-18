Формула-1 может увеличить число спринтов

Руководство Формулы-1 обсудило возможные изменения формата чемпионата на заседании Комиссии Ф-1 в Бахрейне.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт федерации, была рассмотрена идея увеличения количества спринт-гонок до 12 из-за высокого интереса со стороны болельщиков и промоутеров.

В сезоне-2026 спринты уже запланированы на этапах в Китае, Майами, Канаде, Великобритании, Нидерландах и Сингапуре. Ранее также сообщалось, что ФИА проведет голосование по "горячим" тестам двигателей, которые могут стартовать с августа.