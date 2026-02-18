Игрок "Ювентуса" столкнулся с расизмом после матча ЛЧ

Защитник "Ювентуса" Ллойд Келли подвергся расистским оскорблениям после первого матча плей-офф Лиги чемпионов против "Галатасарая".

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Calcio e Finanza, после поражения туринцев со счетом 2:5 футболист получил в социальных сетях сообщение с оскорбительным содержанием. Позже игрок обратился к болельщикам: "Критика - часть жизни и спорта, и я всегда это принимал. Но этого я не приму. Слова и поступки имеют значение и последствия".

"Ювентус" также выступил с официальным заявлением, осудив произошедшее. Ответная встреча пройдет 25 февраля в Турине на стадионе "Альянц".