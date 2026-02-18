"Реал" готовит крупный трансфер из "ПСЖ"

"Реал" проявляет серьезный интерес к вингеру "ПСЖ" Дезире Дуэ.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на El Nacional, мадридский клуб готов заплатить за молодого футболиста около 100 миллионов евро и рассматривает возможность предоставить ему больше игрового времени, чем в парижской команде.

Дуэ перешел в "ПСЖ" из "Ренна" в 2024 году за 50 миллионов евро, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.