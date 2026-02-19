"Байер" обыграл "Олимпиакос" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов - ВИДЕО

В первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов "Байер" на выезде победил "Олимпиакос" со счетом 2:0.

Как передает İdman.Biz, встреча в Пирее прошла без голов до перерыва, при этом на 45-й минуте мяч Айюба Эль-Кааби был отменен после вмешательства VAR. После паузы инициативу перехватили гости: на 60-й минуте Патрик Шик открыл счет, а уже через три минуты оформил дубль.

Ответная игра состоится 24 февраля в Леверкузене на стадионе "БайАрена". По итогам общего этапа турнира немецкий клуб занял 16-е место, греческий -18-е.