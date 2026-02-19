"Арсенал" упустил победу над "Вулверхэмптоном" в концовке

В перенесенном матче 31-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" и "Арсенал" сыграли вничью 2:2.

Как передает İdman.Biz, гости быстро вышли вперед - уже на 5-й минуте отличился Букайо Сака. После перерыва Пьеро Инкапье удвоил преимущество лондонцев, однако Уго Буэно вскоре сократил разницу.

Развязка наступила в компенсированное время: на 90+4-й минуте Риккардо Калафьори отправил мяч в собственные ворота и спас хозяев от поражения.

"Арсенал" с 58 очками остается лидером чемпионата Англии, а "Вулверхэмптон" занимает последнее, 20-е место. Следующие матчи команды проведут 22 февраля против "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас" соответственно.