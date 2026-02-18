Будущее Клоппа прояснилось: что происходит с "Реалом"

Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении Юргена Клоппа главным тренером "Реала".

Как передает İdman.Biz, журналист отметил, что немецкий специалист сейчас сосредоточен на проекте "Ред Булл": "Если вы спросите меня, что будет с Юргеном Клоппом дальше, не забывайте, что он по-прежнему очень занят проектом "Ред Булл". Он полностью сосредоточен на этом".

Романо также призвал не спешить с выводами по поводу мадридского клуба: "Что касается "Реала", давайте сначала посмотрим, что будет с Арбелоа. Он сейчас отлично справляется - сначала в Ла Лиге, теперь в Лиге чемпионов".

По его словам, в руководстве клуба действительно высоко оценивают Клоппа, однако конкретики пока нет: "В "Реале" есть люди, которые его очень ценят. Но на данный момент мне больше ничего не известно - ни о прямых переговорах, ни об официальных предложениях".