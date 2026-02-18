"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Ньюкасла"

"Манчестер Сити" рассматривает возможность трансфера правого защитника "Ньюкасл Юнайтед" Валентино Ливраменто.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на talkSPORT, английский клуб следит за 23-летним футболистом уже несколько месяцев и видит в нем долгосрочное решение для позиции правого защитника. При этом "Ньюкасл" намерен продлить контракт с игроком.

В текущем сезоне Ливраменто провел 19 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его соглашение с клубом действует до лета 2028 года, а ориентировочная рыночная стоимость составляет 40 миллионов евро.