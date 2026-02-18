Престианни грозит длительная дисквалификация после матча с "Реалом"

Полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни может получить 10-матчевую дисквалификацию по итогам расследования УЕФА.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на BBC, санкции будут применены, если инспектор по этике и дисциплине подтвердит факт расистских высказываний в адрес форварда "Реала" Винисиуса Жуниора в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, завершившемся победой мадридцев со счетом 1:0.

Обязательное наказание подобного рода было введено в 2013 году и уже применялось ранее, в частности после матча Лиги Европы 2021 года между "Славией" и "Рейнджерс", когда защитник пражского клуба Ондрей Кудела был признан виновным в расистских оскорблениях соперника.