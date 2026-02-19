Английские комментаторы показали необычный формат работы на матче в Баку - ВИДЕО

Английские комментаторы, работавшие в Баку на матче "Карабах" - "Ньюкасл" (1:6) Лиги чемпионов УЕФА, привлекли внимание необычным форматом ведения репортажа.

Как сообщает İdman.Biz, в распространенных в соцсетях кадрах видно, что журналисты делали заметки вручную, а не на электронных устройствах.

Отдельно обсуждение вызвало использование классических вещательных микрофонов, которые давно применяются в английских трансляциях и отличаются от привычных систем с гарнитурой.

Пользователи отметили, что такой подход отражает традиционный стиль работы и ассоциируется с профессиональными стандартами вещания, включая стабильное качество звука.