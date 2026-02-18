Матч "Бенфика" — "Реал" был прерван из-за расистских оскорблений

Матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" был прерван в начале второго тайма.

Как сообщает İdman.Biz, на 50-й минуте бразильский нападающий гостей Винисиус Жуниор открыл счет. За празднование гола у углового флажка бразилец был предупрежден главным арбитром встречи Франуса Летексье.

После этого Винисиус рассказал судье, что его оскорбили на расовой почве, поэтому рефереи остановил встречу. По информации испанских СМИ, бразильский форвард уверял, что Джанлука Престианни назвал его "обезьяной".

Спустя несколько минут игра была возобновлена.