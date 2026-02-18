Дембеле получил травму в матче "ПCЖ" - "Монако" и был заменен

В эти минуты проходит первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются французские "Монако" и "ПCЖ". Команды играют на стадионе "Луи II" в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). На момент написания новости счет 2:2.

На 26-й минуте форвард "ПСЖ" Усман Дембеле был заменен из-за травмы. Вместо него на поле вышел нападающий Дезире Дуэ и отметился забитым мячом уже на 29-й минуте.

Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдет на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов "Монако" набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.