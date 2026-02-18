"ПСЖ" обыграл "Монако" в Лиге чемпионов - ВИДЕО

"ПСЖ" выиграл у "Монако" в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла в Монако на стадионе "Луи II".

Американский нападающий монегасков Фоларин Балогун оформил дубль. На 22-й минуте полузащитник парижан Витинья не реализовал пенальти. Спустя 5 минут на поле вышел нападающий Дезире Дуэ, заменивший получившего травму Усмана Дембеле. Сразу после выхода на поле Дуэ забил гол, а перед перерывом сделал голевую передачу на Ашрафа Хакими.

В начале второй половины Александр Головин сфолил на Витинье, за что получил желтую карточку. Однако после подсказки VAR судья изменил решение и удалил россиянина с поля. На 67-й минуте Дуэ оформил дубль и принес "ПСЖ" победу.

Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля.