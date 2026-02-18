Хабиб Бей может возглавить "Марсель"

Главный тренер "Ренна" Хабиб Бей может продолжить карьеру в "Марселе". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, владелец клуба Фрэнк Маккорт и спортивный директор провансальцев Мехди Бенатиа во время встречи с болельщиками объявили, что Бей, вероятно, станет новым главным тренером команды. Ранее сообщалось, что Бей и его тренерский штаб были отстранены от работы с "красно-черными", "Олимпику" предстоит уточнить у Лиги 1, освобожден ли данный специалист от трудовых отношений с "Ренном2. Ожидается, что Бей подпишет со своей новой командой краткосрочный контракт.

На данный момент "Марсель" занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, заработав 40 очков после 22 туров.