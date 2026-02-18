Руководителей "Ювентуса" наказали за поведение во время матча с "Интером"

Директора итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джорджо Кьеллини и Дамьен Комолли получили наказание за поведение во время матча с "Интером" (2:3) в 25-м туре Серии А.

Как передает İdman.Biz, спортивный суд принял решение дисквалифицировать Комолли до 31 марта и оштрафовать на 15 000 евро за то, что тот "вел себя угрожающе и агрессивно по отношению к судье матча, добиваясь физического контакта с ним, чего удалось избежать благодаря вмешательству тренера "Ювентуса" и других сотрудников клуба, а также произносил серьезные оскорбительные выражения в адрес арбитра и повторил подобное поведение в зоне перед судейской комнатой".

Кьеллини был дисквалифицирован до 27 февраля за то, что он "в возбужденной и неуважительной манере выражал протест по поводу действий арбитра матча, повторив подобное поведение в зоне перед судейской комнатой, а также допустил оскорбительную критику в адрес официальных лиц матча".

Напомним, что в концовке первого тайма судья удалил защитника "Ювентуса" Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.