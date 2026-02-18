20 Февраля 2026
RU

Руководителей "Ювентуса" наказали за поведение во время матча с "Интером"

Мировой футбол
Новости
18 Февраля 2026 04:40
39
Руководителей "Ювентуса" наказали за поведение во время матча с "Интером"

Директора итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джорджо Кьеллини и Дамьен Комолли получили наказание за поведение во время матча с "Интером" (2:3) в 25-м туре Серии А.

Как передает İdman.Biz, спортивный суд принял решение дисквалифицировать Комолли до 31 марта и оштрафовать на 15 000 евро за то, что тот "вел себя угрожающе и агрессивно по отношению к судье матча, добиваясь физического контакта с ним, чего удалось избежать благодаря вмешательству тренера "Ювентуса" и других сотрудников клуба, а также произносил серьезные оскорбительные выражения в адрес арбитра и повторил подобное поведение в зоне перед судейской комнатой".

Кьеллини был дисквалифицирован до 27 февраля за то, что он "в возбужденной и неуважительной манере выражал протест по поводу действий арбитра матча, повторив подобное поведение в зоне перед судейской комнатой, а также допустил оскорбительную критику в адрес официальных лиц матча".

Напомним, что в концовке первого тайма судья удалил защитника "Ювентуса" Пьера Калюлю, что вызвало гнев у тренерского штаба туринского клуба. В результате этого в подтрибунном помещении едва не случилась стычка между тренерским штабом туринцев и арбитром.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии
03:20
Мировой футбол

Анчелотти подтвердил, что планирует продлить контракт со сборной Бразилии

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года
Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО
02:15
Мировой футбол

Лига конференций: "Фиорентина" разгромила "Ягеллонию" - ОБНОВЛЕНО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Црвена Звезда" обыграла "Лилль" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершились первые стыковые матчи плей-офф ЛЕ
ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни
00:22
Мировой футбол

ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни

В определенный момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой
"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги
19 Февраля 23:02
Мировой футбол

"Барселона" не занималась подкупом судей" - президент Ла Лиги

В 2023 году "сине-гранатовым" были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей
Обнародована символическая команда недели ЛЧ
19 Февраля 22:26
Мировой футбол

Обнародована символическая команда недели ЛЧ

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште
ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа
19 Февраля 21:50
Мировой футбол

ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

Строительство каждого стадиона обойдется в 50 тысяч долларов

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе