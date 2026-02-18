"Ювентус" впервые в истории пропустил пять голов в Лиге чемпионов

Итальянский "Ювентус" впервые в клубной истории пропустил пять мячей в матче Лиги чемпионов УЕФА. В первой матче плей-офф ЛЧ сезона-2025/2026 туринцы разгромно проиграли турецкому "Галатасараю" (2:5). Команды играли на стадионе "РАМС Парк" в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Sports, в последний раз туринцы пропускали 5+ голов в еврокубках в 1958 году от "Винера" (0:7). Это произошло в Кубке европейских чемпионов.

Второй матч между "Галатасараем" и "Ювентусом" состоится 25 февраля. Игра пройдет на стадионе "Альянц" в Турине. По итогам общего этапа Лиги чемпионов турецкая команда набрала 10 очков и заняла 20-е место. Итальянский клуб заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.