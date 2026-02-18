Алонсо отказался возглавить "Марсель"

Хаби Алонсо отказался от предложения возглавить "Марсель", сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport. Специалист покинул пост главного тренера мадридского "Реала" 12 января – спустя полгода после назначения.

По информации источника, после отставки Роберто Де Дзерби "Марсель" связывался с Алонсо, но тот отклонил предложение. Сообщается, что на его решение повлияла нестабильная обстановка в клубе.

На данный момент "Марсель" занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, заработав 40 очков после 22 туров.

44-летний специалист также возглавлял "Реал Сосьедад B" и "Байер", вместе с которым стал чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и Суперкубка.