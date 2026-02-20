Получивший ножевые ранения футболист "Кяпаза" выписан из больницы

Полузащитник ФК "Кяпаз" Вейсал Рзаев, которого ударили ножом в Гяндже, выписан из больницы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Teleqraf, несколько дней назад футболист завершил лечение в медицинском учреждении и сейчас находится в Баку.

Отмечается, что В.Рзаев проходит обследование у врачей в столице. Если лечение будет продолжаться успешно, в ближайшие дни он сможет приступить к легким тренировкам.

Напомним, что 24-летний игрок 3 февраля был госпитализирован в одну из больниц Гянджи с ножевыми ранениями. Подозреваемый в совершении деяния был задержан и передан следствию.

После происшествия клуб не расторг контракт с футболистом.