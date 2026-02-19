"Црвена Звезда" заблокировала трансфер азербайджанского футболиста в "Графичар"

Член сборной Азербайджана по футболу среди игроков до 17 лет Ислам Гасанов, принадлежащий на основании контракта сербской "Црвене Звезде", вернулся в эту команду.

Как передает İdman.Biz, об этом Азертадж сообщил сам нападающий.

Несмотря на то, что клуб "Графичар" хотел окончательно оформить трансфер взятого в аренду игрока сборной, "Црвена Звезда" не дала на это согласия: "Как известно, я выступал в команде U-19 "Графичар". Клуб хотел меня оставить. Были даже предложения от других команд Сербии. Однако "Црвена Звезда" не захотела меня отпускать. Сейчас я присоединился к команде U-19 клуба, которому принадлежу по контракту".

Отметим, что И. Гасанов перешел в "Црвену Звезду" из "Сабаха". В 2023 году в составе бакинского клуба он с 76 голами стал лучшим бомбардиром Лиги U-15 АФФА.