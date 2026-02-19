Защитник "Туран Товуза" назвал самого трудолюбивого и самого ленивого в команде - ВИДЕО

Защитник "Туран Товуза" Родерик Миллер высказался и о партнерах по команде, выделив их отношение к работе. Футболист рассказал, кого считает самым трудолюбивым и самым ленивым игроком команды.

"Алехандро Серрано серьезно относится к делу, его можно увидеть в тренажерном зале еще до тренировок. Думаю, самый ленивый игрок - Хаял Наджафов. Самый трудолюбивый - Айхан Гусейнов. А Рагим Садыхов обычно опаздывает на тренировки", - отметил Миллер в комментарии официальному YouTube-каналу клуба.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и обозначил задачи команды.

"Мы делаем все возможное ради болельщиков и продолжим это делать. Наша цель - побеждать в следующих матчах. Хотим использовать все возможности, чтобы завоевать путевку в еврокубки", - сказал защитник.