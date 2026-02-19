Рефери ФИФА жестко раскритиковал судейство матча "Карабах" - "Ньюкасл"

Рефери ФИФА Фариз Юсифов раскритиковал работу главного арбитра матча плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА "Карабах" - "Ньюкасл" (1:6) Эспена Эскоса.

"В одном из эпизодов игрок соперника наступил на ногу футболисту "Карабаха". В этом эпизоде должна была быть как минимум желтая карточка, потому что существовал риск серьезной травмы. Удар был нанесен подошвой по незащищенной зоне - в область ахилла. В целом, на подобные грубые эпизоды с наступами судья не давал никакой реакции. Складывалось впечатление, что из-за английской команды арбитр пытался продемонстрировать "английский" стиль судейства", - сказал Юсифов в беседе с Report.

Он также подверг критике назначение пенальти в ворота "Карабаха".

"В эпизоде с пенальти акцент сделали на том, что мяч шел в сторону ворот. Но даже если мяч двигался к воротам, за упавшим Матеусом Силвой находились еще два игрока "Карабаха". Кроме того, падая, он выставил руку как опору и не видел мяч. Он был повернут лицом к своим воротам и не контролировал момент. Назначать такой пенальти при счете 2:0 - значит не чувствовать игру. Это дешевый пенальти. VAR вмешался, но арбитр мог проявить решительность и продолжить игру", - отметил он.

Отдельно Юсифов прокомментировал гол Эльвина Джафаргулиева, засчитанный после проверки VAR.

"Помощник арбитра мог ошибиться, подняв флаг. VAR посмотрел эпизод, и справедливость была восстановлена. Гол был чистым", - подчеркнул Юсифов.

Отметим, что ответный матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в Англии.