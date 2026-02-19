20 Февраля 2026
Таир Сулейманов: "Арбитр матча "Карабах" - "Ньюкасл" не соответствовал уровню плей-офф Лиги чемпионов" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
19 Февраля 2026 12:55
Таир Сулейманов: "Арбитр матча "Карабах" - "Ньюкасл" не соответствовал уровню плей-офф Лиги чемпионов" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом" запомнился не только разгромным поражением азербайджанской команды (1:6), но и крайне спорным судейством. Болельщиков "Карабаха" особенно возмутил эпизод с первым пенальти в ворота хозяев: мяч попал в опорную руку Матеуса Силвы, который в тот момент уже находился на газоне.

Насколько обоснованным было решение норвежского арбитра Эспена Эскоса? С этим вопросом İdman.Biz обратился к бывшему арбитру ФИФА, судье международной категории Таиру Сулейманову.

"Начнем с того, что квалификация этого норвежского рефери вообще не соответствовала уровню плей-офф Лиги чемпионов. Посмотрите, сколько эпизодов в этой игре он трактовал исключительно в пользу английской команды! И здесь дело даже не в предвзятости — его уровень действительно оставляет желать лучшего.

Яркий пример — момент с первым пенальти. Эскос не зафиксировал нарушение сразу, а принял решение только после вмешательства VAR. Фактически 11-метровый назначили видеоассистенты, а главный судья лишь согласился с ними, хотя сам находился в гуще событий.

Даже если бы этот пенальти не был назначен, общая картина бы не изменилась: "Ньюкасл" все равно победил бы с разгромным счетом - не 6:1, так 5:1. Но сама трактовка эпизода вызывает вопросы. В международных правилах хватает нестыковок, однако я уверен: ни один серьезный специалист не назовет этот пенальти стопроцентным", — отметил Таир Сулейманов.

İdman.Biz
