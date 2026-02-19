Первый тайм "Карабаха" жестко разнесли в эфире TNT Sports

Футбольный клуб "Карабах" подвергся жесткой критике со стороны британских экспертов после первого матча плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла" (1:6).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Shields Gazette, бывший полузащитник сборной Англии и эксперт TNT Sports Стив Макманаман резко оценил игру агдамского клуба в первом тайме.

Анализируя повтор гола Малика Тиава в эфире во время перерыва, он отметил:

"Очень хороший удар головой. "Ньюкасл" полностью доминировал в первом тайме.

Но игра "Карабаха" непонятна. Это не команда, которая обыгрывала дома "Айнтрахт" и побеждала "Бенфику" на выезде. Это больше похоже на группу игроков, пытающихся выглядеть другой командой. Счет 5:0, но он легко мог быть 10:0 — и, честно говоря, должен был. Харви Барнс мог забить три.

Матч стоило заканчивать раньше. Впереди сложная игра на выходных. Логично было дать игрокам отдых и провести замены. Для "Ньюкасла" эта встреча выглядела почти как тяжелая тренировка".

Отметим, встреча в Баку завершилась победой английского клуба со счетом 6:1. Ответный матч состоится 25 февраля в Англии.