Матеуш Кохальски снова оказался в центре внимания Лиги чемпионов - ВИДЕО

Официальные аккаунты Лиги чемпионов опубликовали видео с участием голкипера "Карабаха" Матеуша Кохальски.

Как сообщает İdman.Biz, в публикацию вошел эпизод матча плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА против "Ньюкасла"(1:6), в котором польский вратарь отразил подряд два удара.

Отметим, что в прошедшей встрече Кохальски записал на свой счет десять сейвов. С учетом матчей общего этапа и плей-офф его суммарное число спасений достигло 40.

Ответный матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" пройдет 25 февраля в Англии.