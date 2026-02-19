Экс-футболист "Галатасарая" готов рассмотреть работу в Азербайджане

Бывший центральный полузащитник сборной Турции и "Галатасарая" Тугай Керимоглу заявил, что готов принять предложение о работе в Азербайджане. Он подчеркнул, что знаком с местным футболом и следит за рядом клубов.

"Я смотрел игры некоторых команд вашей лиги. У меня есть информация о нескольких клубах. Если поступит предложение из Азербайджана, приму его сразу. Однажды я был в Азербайджане. Тогда приехал посмотреть матч сборной Турции на чемпионате Европы", - сказал Керимоглу в беседе с Азертаджом.

Отметим, что речь идет о матче чемпионата Европы 2020, который прошел 16 июня в Баку на Олимпийском стадионе, где сборная Турции уступила Уэльсу со счетом 0:2. Голы забили Аарон Рэмзи и Коннор Робертс, при этом Гарет Бэйл во втором тайме не реализовал пенальти.

В ходе карьеры Тугай Керимоглу выступал за "Галатасарай", "Глазго Рейнджерс" и "Блэкберн". В составе сборной Турции он провел 94 матча с 1990 по 2007 год и забил два гола.