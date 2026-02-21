Норвегия побила рекорд по золотым медалям на зимней Олимпиаде

Сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде, сообщает İdman.Biz.

На Играх-2026 в Италии норвежцы завоевали 17 золотых наград, превзойдя собственный результат Олимпиады-2022 в Пекине, где у них было 16 побед. Юбилейное золото в масс-старте на 15 км принес биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал.

Помимо биатлона, спортсмены Норвегии побеждали в лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина и конькобежном спорте. Наибольшее количество медалей для команды завоевал лыжник Йоханнес Клебо. Игры продлятся до 22 февраля, на турнире будет разыграно 116 комплектов наград.