Главный тренер сборной Финляндии пропустит два этапа Кубка мира из-за алкоголя

Главный тренер сборной Финляндии по прыжкам на лыжах с трамплина Игорь Медвед пропустит два этапа Кубка мира из‑за скандала с употреблением алкоголя на Олимпийских играх‑2026 в Италии, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Iltalehti.

Ранее специалист был отстранен от работы с национальной командой на Олимпийских играх‑2026 из‑за скандала с употреблением алкоголя.

Сообщается, что Медвед пропустит два этапа Кубка мира в Австрии (с 27 февраля по 1 марта) и Финляндии (с 5 по 8 марта).

"Главный тренер Игорь Медвед на данный момент не находится с командой, пока не будут проведены необходимые обсуждения событий, произошедших во время Олимпийских игр", — сообщает Iltalehti со ссылкой на пресс‑службу Федерации лыжных видов спорта Финляндии.

Медвед является тренером сборной Финляндии с июня 2024 года.