22 Февраля 2026
Комбинезон олимпийской чемпионки Лердам выставили на продажу - ФОТО

Зимние виды спорта
Новости
21 Февраля 2026 11:09
40
Комбинезон олимпийской чемпионки Лердам выставили на продажу

Комбинезон нидерландской конькобежки, олимпийской чемпионки Ютты Лердам, в котором она завоевала золото, выставлен на продажу за 3300 евро (около 6 500 манатов).

Как сообщает İdman.Biz, экипировка с автографом спортсменки появилась на специализированной площадке с поношенными вещами атлетов сборной Нидерландов и стала самым дорогим лотом среди представленных товаров.

Отметим, на том же сайте продаются поношенные вещи и других спортсменов, включая футболисток женской команды "Рома". В частности, игровые шорты выставляются по цене значительно выше футболок и достигают 490 фунтов.

İdman.Biz
