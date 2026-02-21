Комбинезон олимпийской чемпионки Лердам выставили на продажу - ФОТО

Комбинезон нидерландской конькобежки, олимпийской чемпионки Ютты Лердам, в котором она завоевала золото, выставлен на продажу за 3300 евро (около 6 500 манатов).

Как сообщает İdman.Biz, экипировка с автографом спортсменки появилась на специализированной площадке с поношенными вещами атлетов сборной Нидерландов и стала самым дорогим лотом среди представленных товаров.

Отметим, на том же сайте продаются поношенные вещи и других спортсменов, включая футболисток женской команды "Рома". В частности, игровые шорты выставляются по цене значительно выше футболок и достигают 490 фунтов.