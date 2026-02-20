Медведи выбежали на горнолыжную трассу в США - ВИДЕО

Три медведя выбежали на горнолыжную трассу в американском штате Калифорния и пересекли склон рядом с лыжниками.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ABC News, инцидент произошел на территории комплекса "Нортстар Калифорния Резорт".

Во время происшествия на спуске находились многочисленные лыжники и сноубордисты. На распространившихся кадрах видно, как три медведя быстро пересекают заснеженную трассу, маневрируют между людьми и направляются в сторону леса. Предположительно, речь идет о медведице с двумя детенышами.

Специалисты по дикой природе отмечают, что подобные случаи в это время года не считаются редкостью. Несмотря на период зимней спячки, из-за мягкой погоды или поиска пищи медведи могут просыпаться и перемещаться на значительные расстояния.

В администрации курорта сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, а работа комплекса не приостанавливалась. По оценке представителей комплекса, животные лишь пересекали территорию и не проявляли интереса к людям.