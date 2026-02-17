Определился главный фаворит в борьбе за победу в медальном зачете Олимпиады-2026

Сборная Норвегии укрепила лидерство в неофициальном командном медальном зачете 25-х зимних Олимпийских игр.

Как сообщает İdman.Biz, по состоянию на 16 февраля норвежцы завоевали 28 медалей — 12 золотых, семь серебряных и девять бронзовых и сохраняют уверенное преимущество над соперниками.

На втором месте по общему числу наград расположилась Италия — принимающая страна Олимпиады, у которой 23 медали (8-4-11). США идут третьими с 19 наградами (6-8-5).

Отрыв норвежцев по золотым медалям сейчас делает их главным фаворитом соревнований. Несмотря на сильные выступления хозяйки Олимпийских игр и успехи американских спортсменов в отдельных дисциплинах, ни одна из других сборных пока не смогла по количеству медалей лидировать над Норвегией.

Кроме того, медальный зачет расширяется: помимо трех лидеров, в топ стран входят Нидерланды, Австрия, Швеция и Швейцария, у которых также есть значимые достижения на Играх.