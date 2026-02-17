Японские фигуристы стали олимпийскими чемпионами с мировым рекордом - ВИДЕО

Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золотые медали Олимпиады в соревнованиях спортивных пар, установив новый мировой рекорд.

Как сообщает İdman.Biz, в произвольной программе японский дуэт получил 158,13 балла. Этот результат стал лучшим в истории и принес спортсменам олимпийское "золото".

Предыдущий мировой рекорд составлял 157,66 балла и принадлежал российской паре Анастасия Мишина - Александр Галлямов. Он был установлен в 2022 году.

Отметим, что 25-е зимние Олимпийские игры проходят в Италии и завершатся 22 февраля.